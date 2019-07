“Amalie er lige kommet hjem fra to måneder på Tahiti og tog blomsten til håret med hjem. Jeg elsker den. Trøjen har min veninde Rose Hermansen lavet – det betyder så meget for mig, at hun har lavet den.”

“Kjolen her købte jeg sidste sommer i Napoli. Jeg så den i en genbrugsbutik, men måtte vente et par timer, før butikken åbnede. Den er i et frygteligt materiale, men måtte bare købe den alligevel. Nu er det min yndlingskjole.”