“Sweatshirten er min nye lykkesweatshirt. Jeg glæder mig til, at den bliver gammel og slidt, og jeg kan allerede mærke, at der er held og lykke i den. Den er købt i New York i en butik, som min søn Gilbert viste mig. Butikken hedder Noah, og det er også navnet på mærket.”

“Jeg er vild med mit klædeskab, som er et gammelt udstillingsskab. Jeg synes, at det er ærgerligt at gemme sit tøj væk og er derfor glad for, at man kan se tøjet, farverne og mønstrene gennem glasset. For mig lyser det rummet op og gør, at jeg bliver nødt til at holde orden i skabet.”