Kom med indenfor hos Mathilde Augusta Dam, der indretter sig med franske vintage-fund

Hvad er dit bedste indretningstip?

"Et godt indretningstip er, aldrig at gå ned på lys eller spejle. Hvis du har fokus på at have nogle varme lyskilder i hjørnerne, så vil du hurtigt kunne skabe en varm og hyggelig atmosfære. Og for at skabe yderligere varme har jeg valgt nogle douche nuancer til overfladerne i min lejlighed – blandt andet Pink Champagne fra File Under Pop Studio og Clutch fra Farrow and Ball. Spejle har ligesom lamper mange praktiske samt æstetiske funktioner i et hjem. Ud over at pynte og være praktiske, er de i stand til at maksimere pladsen i et rum radikalt. Det kan være sjovt at lege med spejle som et alternativ til billeder på væggen. For mig kan spejle næsten ikke blive store nok, og jeg er særligt vild med gamle franske kamin- og vægspejle. Gerne med lidt patina."

Hvad er det bedste fund i dit hjem?

"Det er vigtigt for mig, at mit hjem emmer af varme, personlighed og historie. Af den grund har jeg gennem årene samlet en del små personlige fund, som på hver sin måde har en særlig personlig betydning for mig. Tegninger, kunstværker og små finurlige æsker, som jeg har fundet på markeder i Paris. Jeg har derfor svært ved at nævne ét fund. Et fund som dog har en ekstra særlig betydning for mig, er min senge-gavl med fransk flet. Den er antik og helt unik."