Da Monica Conradsen blev inviteret på et ophold på The Endsleigh i Devon i Sydengland i anledning af sin 40-års fødselsdag, vidste hun med det samme, at hun skulle åbne et hotel. Et sted, hvor hun hundrede procent tog beslutningerne om alt, fra hvad gæsterne skulle have at spise, til hvilket sengetøj de skulle sove i.

Hun ville give sine gæster en oplevelse for livet.

Monica Conradsen rejste som 16-årig til Hongkong for at arbejde som model, og hun har siden boet i blandt andet Liberia, Chicago og London med sin mand og siden fire børn – på grund af dels hendes daværende mands arbejde i ØK, dels hendes eget som model. Og ligegyldigt hvor i verden hun befandt sig, satte hun en ære i at give de gæster, der besøgte familien, et godt måltid mad, hun sørgede for friske blomster i hjemmet og gav altid tips til, hvilke steder hendes gæster skulle besøge, når de var i de forskellige lande. Ikke langtfra hvad hun gør i dag. Nu hedder Monicas base bare Ærø.

Efter en del søgen online og ture rundt i Danmark fandt Monica Conradsen nemlig i 2016 det perfekte sted at åbne sit hotel – på Ærø, hvor hun havde tilbragt megen tid som barn, og som derfor allerede havde en særlig plads i hendes hjerte. Huset var en gammel slagterforretning og krævede en kæmpe renovering – både banker og forsikringsselskaber takkede da også nej, da hun fremlagde sine planer. Sidstnævnte prøvede hun syv forskellige af, inden hun gav op og kastede sig ud i projektet alligevel, forsikringsselskab eller ej.

Året efter, i 2017, stod Hotel The Monica fuldstændigt, som Monica havde forestillet sig det: et luksuriøst, men hjemligt og charmerende hotel, hvor moderne kunst bliver mikset med klassisk, hvor kontrastfarver klæder hinanden på en umiddelbar, men stilfuld facon, og hvor samleobjekter fra hele verden står side om side med ny keramik og nipsting. Og hvor blomsterne pynter naturligt, præcis som de har gjort alle de andre steder i verden, hvor Monica har boet.

I år er stedets gamle baghus blevet revet ned, og der er kommet en ny tilbygning til: hotellets tredje værelse, en suite med tilhørende have. Også Liva Stokkebye, en af Danmarks mest lovende unge kokke, som er udlært fra Henne Kirkeby Kro og Marchal, er blevet en del af The Monica i år, og hun sørger for, at der altid dufter vidunderligt af enten hjemmebagte cookies eller hjemmelavet fond, når man træder ind i hotellets hyggelige køkken med brændeovn og langbord.