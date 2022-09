Kom med indenfor i Sofies byhus fra 1922

Hvad er dit bedste indretningstip?

"Følg din stil og køb det, som giver dig et sus i maven. Spar op til dine drømmemøbler, og se det som en investering. Og køb det brugt."

Hvad er det bedste fund i dit hjem?

"Skal jeg være helt ærlig, så har jeg super svært ved at vælge. Jeg har mange ting som jeg knuselsker at kigge på - dog er jeg enormt glad for de gardiner, vi har i den ene af stuerne. Jeg har selv syet dem, og jeg synes de giver rummet virkelig meget varme."