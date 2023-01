Kunsten at indrette et lækkert hjemmekontor

Et hæve sænkebord er himmelsk

Ergonomien og sunde arbejdsstillinger er ikke til at komme udenom, når det kommer til indretningen af hjemmekontoret. I denne forbindelse kan du med fordel tage et kig på hæve sænkeborde. Disse avancerede skriveborde er nemlig en himmelsk investering.

Et hæve sænkebord kan justeres op og ned, så du ikke er låst i den samme arbejdsstilling dagen lang. Du kan stå eller sidde efter behov, og du kan sørge for, at bordet er indstillet, så det passer til din højde. Det kan forebygge en lang række ubehagelige computerskader.

Noget, vi finder ret fascinerende, er, at du faktisk kan forbrænde kalorier med et hæve sænkebord. “A hva’ for noget?” tænker du måske, men den er god nok - det højner din forbrænding at stå op ved skrivebordet, ligesom det også er hjælpsomt for din fordøjelse.

Hjørneskrivebord eller en fiks, lille sag på hjul?

Et hæve sænkebord behøver ikke se tørt og kedeligt ud. Tværtimod kan du få mange forskellige, så du kan give dit kontor udtryk og personlighed. Hæve sænkeborde fås i et hav af udseender og størrelser lige fra 120x75 cm til 160x200 cm og større endnu.

Eksempelvis kan du få rummelige hjørneskriveborde med et eksklusivt trælook, så dit kontor kan afspejle en sand boss lady. Du kan også få hæve sænkeborde, som passer ind på sparsom plads, fx små, smarte modeller på hjul. Et lille, hvidt hæve sænkebord giver et let udtryk, som passer godt ind på det mindre hjemmekontor.

Som oftest vil et lille hæve sænkebord desuden være billigere end et større. Prisen kan imidlertid også afhænge af andre kvaliteter ved bordet, fx om det justeres elektrisk, med gaspumpe eller ved håndkraft.*