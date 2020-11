Hvad har været den største udfordring?

"Jacob kan godt lide at have hele planen klar, før vi så meget som drejer en seng, og jeg er helt klart mere en 'lad os bare male det over, hvis vi ikke kan lide det'-type. Så den største udfordring har været at lave en komplet plan for projektet og samtidig give plads til at lave småændringer undervejs.”

Hvad kom mest bag på dig?

"Hvor svage mine arme er, og hvor hurtigt man bliver træt af take-away. Ej, det må være, hvor lang tid maling bør tørre for at holde. Vi havde lige tre uger, hvor vi ikke havde en eneste flade at sætte ting på, og det havde jeg helt sikkert undervurderet.”