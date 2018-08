Sommergarderobe

“Min sommerhusgarderobe er egentlig ikke så langt fra den i New York, men passer fint begge steder og er et miks af masser af vintage og designerbrands. Er ret glad for designer Maryam Nassir Zadehs univers, og kjolen fra hende er købt i New York. På én gang gøglet og ‘subtle’, hun er lidt off, kører sit eget, men stadig lækkert, og så er det ikke lige den slags highstreet-butikkerne kopierer.”