Vintagestykker, klipklapper fra China Town i L.A., designikoner fra Yves Saint Laurent og et studio, der består af kærestens snedkerier, loppefund og arvegods. Stylist Melanie Buchhave er begejstret for historiefortælling og den sans for detaljer og materialer, der var udtalt før i tiden.

© Philip Ørneborg