Gør dit hjem mere personligt ved at tilføje flere farver, men sørg for at gå efter nuancer, som du ikke bliver træt af.

Blå er en farve, som aldrig går af mode i hjemmet, og hvad end du vælger petroleumsblå, lyseblå eller mørkeblå, så går nuancen godt i spænd med andre farver.

Vi har samlet de smukkeste blå sofaer i alle prislejer, som bør flytte ind hos dig.