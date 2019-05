Makeupspejle: De bedste spejle til at lægge makeup

En af hemmelighederne bag en flot og naturlig makeup handler slet ikke om produkter, men derimod om at have et godt spejl og tiltrækkeligt lys. Det sikrer, at du vælger de rigtige farver til din hudtone og ikke ender med at have brugt al for meget makeup.

Derfor er et makeupspejl en glimrende investering, og der findes mange forskellige udgaver alt efter dine behov.

Makeupspejl med forstørrelsesglas og lys

Søger du det fulde overblik, bør du vælge et makeupsspejl med både lys og forstørrelsesglas. Sådan et spejl er desuden en god investering, hvis du er i gang med en større behandling eller prøver et nyt hudplejeprodukt af, fordi du bedre kan følge med i spejlet og se selv de mindste forbedringer på linjer eller grove porer.

Makeupspejl med lys

Er belysningen dårlig på dit badeværelse eller ved dit makeupbord, bør du overveje et makeupspejl med lys i. Oftest kommer sådanne spejle med LED-lys, der kører på batterier eller sættes til en stikkontakt.

Makeupspejl med forstørrelsesglas

Har du brug for at se små detaljer i ansigtet, er et spejl med forstørrelsesglas det oplagte valg. Sørg dog for også at kigge i et normalt spejl en gang i mellem, da man hurtigt kan miste overblikket over hele looket, hvis man kun zoomer ind på den ene drilske urenhed.

Makeupspejl til bordet

Vil du have mulighed for at rykke rundt på dit spejl og eventuelt gemme det væk, når der ikke skal lægges makeup, er et diskret spejl til bordet den perfekte løsning.

Makeupspejl til væggen

Hvis du ikke ønsker et makeupspejl, som skiller sig for meget ud i din indretning, bør du vælge et smukt spejl, som kan hænge på væggen.

Nedenfor har vi samlet alle typer makeupspejle, så du kan vælge din favorit, som fremover vil gøre det meget lettere at lægge en perfekt makeup.