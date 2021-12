Furoshiki er et stykke traditionelt japansk indpakningsstof, som bliver brugt til at pakke gaver ind og transportere varer i. Basalt set går det ud på, at man bruger stofstykket til at pakke gaver ind ved at binde simple knuder, i stedet for at du skal kæmpe med genstridige stykker tape. Teknikken menes at stamme helt tilbage fra 710 f.v.t., og furoshiki kan have mange forskellige farver og mønstre, som traditionelt blev håndmalet. Fælles for de fleste furoshiki er dog, at de er firkantede og ofte lavet af silke eller bomuld.

Gennem de seneste år har mange i resten af verden også fået øjnene op for furoshiki som gaveindpakning – både på grund af det fine udseende, der kan personliggøres med de mange forskellige mønstre og farver, men måske også på grund af et øget fokus på bæredygtighed – både i garderoben og resten af ens hverdag. Et stykke furoshiki kan nemlig – modsat gaveindpakning af papir – genbruges igen og igen, og hvis furoshiki-stoffet er lavet af bæredygtige materialer, kan det være en langt mere bæredygtig gaveindpakning end papir, der bruges en enkelt gang og derefter smides ud.