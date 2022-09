Malene Birger har designet den smukkeste interiørkollektion

Det er ikke nogen overdrivelse at beskrive samarbejdet mellem Malene Birger og Slettvoll som et match made in (bolig)heaven.

Samarbejdet er en vellykket forening af to smukke universer - en forening hvor Slettvolls rene og enkle møbelstil får selskab af Malene Birgers æstetiske DNA. Resultatet er mundet ud i en stor kollektion, hvor kontraster mødes i form af grafiske tryk, monokrome farvesammensætninger, kunstneriske penselstrøj og geometriske mønstre.

Kollektionen indeholder et sortiment af tæpper og interiør, som blandt andet består af lamper og kunst samt håndmalet keramik – og så har Malene Birger også designet en serie af tekstiler, som alle Slettvolls møbler kan blive betrukket med.

Kollektionen kan findes på Slettvoll.com samt i flagship butikken på Oslo Plads i København Ø.