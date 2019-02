Efter mere end 24 år i København slår interiørvirksomheden Rue Verte nu dørene op til deres næste hjem i Århus.

“Vi har længe ønsket at åbne en butik i Århus for at være tættere på vores jyske kunder. Århus er en charmerende by, som vi ser et stort potentiale i. Byen er under hastig udvikling, og denne proces glæder vi os til at være en del af,” fortæller stifter og ejer af Rue Verte, Michala Jessen.

Rue Vertes nye butik i Smilets By breder sig over 300 kvadratmeter i det historiske latinerkvarter, og ligesom i København bliver butikken udformet som et privat hjem, hvor Rue Vertes eksklusive og storslåede signatur gennemsyrer indretningen.