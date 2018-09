“Det skal være et sted, hvor du har lyst til at blive, frem for at skynde dig at købe dine ting og gå.”

Sådan beskrives H&M Homes nye konceptbutik i hjertet af København af brandets Head of Design, Evelina Kravaev-Söderberg.

Konceptbutikken breder sig over 560 kvadratmeter og er inspireret af moderne storbylejligheder og boutique-hoteller, hvilket har resulteret i en intim og hjemlig atmosfære, der adskiller sig fra H&M Homes shop-in-shops.

“Da det er nemmere og tidsbesparende at shoppe på nettet, skal en fysisk butik tilbyde kunderne noget mere. Den skal spille på alle sanserne, indretningen skal inspirere og servicen skal være i top – det skal være sjovt at shoppe,” forklarer Evelina om tankerne bag butikken.

Personlige monogrammer og blomsterbuketter

Derfor byder H&M Homes første selvstændige butik i Danmark ikke blot på et komplet udvalg til alle hjemmets rum, heriblandt en ny møbel- og lampekollektion, den stiller også en lang række services til rådighed.

Du kan blandt andet få hjælp til boligindretning af butikkens ansatte, eller benytte den nye monogramservice og få personlige håndklæder, pudebetræk eller pyjamas. Desuden kan du vælge at få dine varer leveret, samt få opladet din telefon under dit besøg.

H&M Home har også ladet flere samarbejdspartnere være en del af det nye univers, heriblandt floristen Bunches, som gør det muligt for kunder at mikse og matche kreative buketter.

Kom med indenfor i butikken herunder, og besøg den fra i morgen 27. september klokken 12 på Købmagergade 36.