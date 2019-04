Snart lancerer Ikea ny urban særkollektion

Ikeas splinternye kollektion hedder OVERÄLLT og har en mission om at forene moderne Afrika med skandinavisk design.

Særkollektionen er et samarbejde mellem den svenske møbelgigant og ti unge, afrikanske designere, arkitekter, møbeldesignere og kunstnere, der har et fælles mål om at udforske moderne, afrikanske ritualer i urbane miljøer.

"Siden vi var helt små, har vi lært at genbruge og aldrig lade noget gå til spilde. Det mindset har vi taget med os, og er i dag blevet til en livsstil og en levevej," fortæller de to designere Hend Riad & Mariam Hazem, Reform Studio.

Det kan du glæde dig til

Kollektionen rummer alt fra et udendørs møbelsæt af eukalyptus til mønstrede puder lavet af chipsposer og klassisk, afrikansk stentøj til servering. I den afrikansk-inspirerede kollektion findes desuden en loungestol og væghylde, som kan samles helt uden skruer, søm og lim.

Den nye kollektion lander i Ikeas varehuse 10. maj.