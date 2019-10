Alkohol holder ikke evigt. Stærk spiritus har den længste levetid og kan holde sig omkring to år, før smagen begynder at ændre sig. Vin er derimod en anden sag, og en åben flaske rødvin skal drikkes inden for to uger, mens hvidvin kun holder sig tre dage på køl. Det befordrer en oprydning af de halvtomme flasker.

