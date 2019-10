Der er mange gode grunde til at indrette med planter. Flere undersøgelser påviser planternes mange sundhedsfordele, eksempelvis renser de luften og giver et sundere indeklima.

Planter er samtidig en genvej til mere liv og farve i boligen, og derfor vil vi gerne slå et slag for, at alle hjem har mindst én plante.

Her har vi samlet de flotteste grønne planter, som vil gøre dit hjem endnu smukkere.