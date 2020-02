Her er 2020's største boligtrends – og 3 nye ting, du skal købe til hjemmet

“De tre vigtigste ting i år er:

1. Maling. Mal dine rum, alle dine rum, mal gerne gulve, døre og paneler med - og hvis du tør, så maler du også loftet, eventuelt i en kontrastfarve.

2. Gardiner. Gerne i sarte pasteller og i transparente tekstiler.

3. Kunst. Gå efter noget, der stikker i flere retninger, vælg med hjertet og ikke med hvad der matcher sammen.”

Det mener Malene Marie Møller, mens Rikke Graff Juel slår fast, at man bør prioritere følgende:

“1. På møbelsiden kunne det være et smukt, rundt spisebord med søjlefod og godt snedkerarbejde for eksempel fra Ode Projects.

2. Et stykke signatur keramik, der kan stå alene på spisebordet. For eksempel en stor unika skål eller en oversized kande fra keramiker Tina Marie Berntsen.

3. En vintage bordlampe med en tekstilskærm i smukt mønster. Der er mange pæne brugte lampefødder at finde, men det er sværere med skærmene. Derfor vil jeg gå efter at finde et stykke smukt tekstil, for eksempel af Helene Blanche, og få lavet en unika skærm.”