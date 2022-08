Sådan skaber du en smuk og farvestrålende borddækning

Pift borddækningen op til dit næste middagsselskab med service i friske og fine farver.

Du behøver ikke være ekspert til farvesammensætning for at skabe en smuk og farverig borddækning. Et godt tip er at tage udgangpunkt i tre farver, som du kan mikse og matche på forskellig vis. Hvis du derimod vælger at bruge mere end tre farver, kan det hurtigt blive en sværere opgave at skabe et harmonisk udtyk, men dog ikke umulig.

Man siger at farver gør glad. Og et kig på disse 12 items slår fast, at der er noget om snakken.