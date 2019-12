Nyt magasin: Costume Class of 2019

Endnu et år er gået, og det fejrer vi med en lang portrætinterviewserie, hvor du kan møde nogle af de danske personligheder, der har sat størst aftryk i 2019.

Det var ikke let for os at udvælge de 17 personer. Dog var vi ikke i tvivl om, at der øverst på vores liste stod Mette Frederiksen, kvinde og netop udnævnt til statsminister. Læs hendes fortælling om den dag, det for alvor gik op for hende, at hun nu er landets statsminister.

Du kan også møde May Simón Lifschitz, der ikke bare er smuk, men besidder en kampgejst og en vilje til at forandre verden. Læs det personlige interview med May Simón, og lad hende være en inspiration til en verden, hvor vi alle med hendes ord kan være 'hvem fanden' vi end er.

Glæd dig også til interviews med blandt andre Margrethe Vestager, Medina og Emilie Helmstedt, 110 udsalgsfund til den nye sæson, skønhed på budget – og meget mere.