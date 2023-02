Vind en diamanthalskæde fra Maanesten

Vind en Rain Necklace fra Maanesten

Vand er forudsætningen for alt liv. Rain-halskæden symboliserer det livsnødvendige element med sit legende og enkle design. Halskæden er en del af Maanestens diamantkollektion, der er inspireret af Frances Burnetts klassiker af samme navn. Frances Burnett var en engelsk-amerikansk forfatter, som især er kendt for hendes børnebøger, hvor netop The Secret Garden er en af de mest ikoniske. Det er en smuk fortælling om en smuk verden, der ses igennem hele Secret Garden-kollektionen.

Halskæden du kan vinde er fremstillet af 18 karat guld med fem diamanter af i alt 0,16 carat – den har en værdi på 5.500 kr. Skal du være den heldige vinder?