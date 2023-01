Vind en luksusoplevelse for 2 personer hos AIRE Ancient Baths Copenhagen

Bag murene til Carlsbergs historiske bryggeri kan du nu opleve et helt nyt, unikt ritual. AIRE Ancient Baths har skabt The Beer Bath Experience by Carlsberg, som kombinerer den ultimative eskapisme, man møder hos AIRE, med en hyldest til Carlsbergs historie og øllets kulturelle betydning i Danmark.

Oplevelsen inkluderer:

Adgang til termiske bade

Fuldkropsmassage

Adgang til en privat oase med et kar, der er fyldt op med Carlsbergs fineste øl

Hovedbundsmassage

Hårmaske

Ølsmagning med delikat chokolade, ost og frugt, der komplementerer hver øl

Betingelser:

Præmien gælder på lokationen i København, og kan ikke indløses hos de øvrige AIRE lokationer.

Præmien er personlig og kan ikke ombyttes.

Du kan læse mere om AIRE Ancient Baths Copenhagen lige her.