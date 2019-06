Vind et års forbrug af hudplejetabletterne Imedeen Time Perfection

Måske kender du allerede hudplejetabletterne fra Imedeen, der virker i hudens dybere lag, hvor de færreste cremer når ned. Hudplejetabletterne er nemlig en favorit blandt skønhedseksperter verden over, og herhjemme er sangerinden Pernille Rosendahl trofast fan – og nu også ambassadør for Imedeen. Gennem mere end 10 år har hudplejetabletterne Imedeen Time Perfection været en fast del af hendes skønhedsrutine.

Imedeen Time Perfection arbejder indefra ved at være målrettet de dybe hudlag med Imedeens egen, eksklusive ingrediens Marine Complex samt LycoPhenceGS® Forte, der er en patenteret sammensætning bestående af tomatekstrakt, vindruekerneekstrakt, C-vitamin og zink. Effekten af hudplejetilskuddene fra Imedeen er blevet undersøgt i adskillige kliniske forsøg og du vil opleve, at huden på bare 90 dage føles blødere, mere glat og spændstig. Fine linjer og rynker bliver mindsket, og hudens kvalitet forbedres – på hele kroppen.

Få gode råd om skønhed indefra på Imedeen.dk og følg Imedeen på Facebook/Imedeendenmark og Instagram/Imedeen_dk

Det kan du vinde

Vi finder tre heldige vindere, der hver modtager et års forbrug af Imedeen Time Perfection – altså 12 æsker á en måneds forbrug til en værdi af 5.399 kr.

Sådan gør du

For at deltage i konkurrencen skal du blot svare rigtigt på nedenstående spørgsmål. Vi trækker tre heldige vindere. Konkurrencen løber til og med klokken 09.00 den 3. juli 2019, og vinderne offentliggøres her. Præmien har en værdi af 5.399 kroner per sæt. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Vindernes kontaktinformationer vil blive videregivet til Imedeen/Pfizer, som alene vil anvende kontaktinformationerne til at fremsende præmier til vinderne efter hvilket de vil blive slettet. Personoplysninger, som afgives i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, behandles i henhold til vores persondatapolitik, som du kan læse på www.bonnierpublications.com/privatlivspolitik. Persondataansvarlig er: Bonnier Publications International A/S, Boks 433, Sentrum, N-0103 Oslo. Spørgsmål til dette kan sendes til persondata@bonnier.dk.