I dag er det nye Costume på gaden og denne måned forkæler vi dig med to forskellige forsider og et specialdesignet shoppenet fra Birger Christensen.

Solens stråler er blevet kraftigere og giver os lyst til mere farve og flere mønstre. Derfor får du masser af inspiration til dit sommerlook i det nye magasin, når moderedaktionen viser deres sommerfavoritter og opdaterer dig på sæsonens fineste badetøj – perfekt til at mikse med dine favorititems i garderoben.

Det nye Costume byder også på masser af seje kvinder. Kvinder, der inspirerer – ikke kun på grund af deres stil, men også for deres talent og mod til at være ærlige overfor sig selv og andre og ikke altid gøre, hvad der bliver forventet af dem.

Du kan blandt andet møde sangerinde Pernille Rosendahl, smykkekunstner Gerda Monies (og hele hendes skønne familie) samt Stephanie Asi Brix, Naima Yassin og Ingrid Magnifique Baraka, der står bag podcasten A Seat at the Table, der handler om at være kvinde med afrikanske rødder i Danmark.

Glæd dig også til en stor solguide til krop, ansigt og hår, en rejseguide til feriedestinationen med både by og strand – og meget, meget mere.