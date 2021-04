Månedens leder

Kultur og kærlighed

“Kunst og kultur – litteratur, lyrik, musik, dans, billedkunst og alt, der opstår derimellem – spejler, hvem vi er, hvem vi var, og hvem vi måske kan blive. Vi bruger den til at blive klogere på os selv og på andre. Til at forstå den tid, der går forud, den tid, vi står midt i, og den tid, der kommer. Kunsten kan forbinde mennesker på tværs af klasse, etnicitet, religion og geografi, men også på tværs af tid. Det er derfor, den på et helt eksistentielt plan efterlader os mindre ensomme og med en større fornemmelse af meningsfuldhed, og det er derfor, den også er svær, hvis ikke umulig at undvære.”

Sådan siger Michael Bojesen, direktør for Malmö Opera og forperson for Statens Kunstfond, i artiklen At opleve er at leve på side 88, og det er tankevækkende ord i en tid, hvor de fleste kulturinstitutioner – i skrivende stund – har haft lukkede døre i alt for lang tid.

Vi mangler og savner kulturen, og selv om både musikere, kunst-nere, museer og teatre har været fantastiske til at holde kunsten i live ved at bruge digitale og alternative metoder til at få deres arbejde og budskaber ud til publikum – og dermed også prøvet at skabe det forum, vi som mennesker så inderligt savner i hverdagen – er det desværre ikke nok. Det føles lidt som en efterligning af noget virkelig godt, og det skyldes hverken kunstnerne eller institutionerne, men det helt grundlæggende, at vi mennesker har brug for at se, høre, føle, smage og dufte – og helst i fællesskab.

To af de forestillinger, blandt andet West Side Story, som jeg havde glædet mig til at opleve på det Det Kongelige Teater, er enten blevet aflyst eller rykket til efteråret 2022. I skrivende stund er det over et år ude i fremtiden, og selvom West Side Story er en moderne klassiker fra 1960’erne, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om stykket vil føles anderledes relevant og vække nogle andre følelser i en tid med corona og med et 2020, der har startet et hav af vigtige samtaler om blandt andet racisme, sexisme og ulighed, end det ville have gjort før.

Jeg glæder mig til, at både teatre, museer, spillesteder og andre kulturinstitutioner åbner op til en sommer med så meget støtte, at de foruden at gøre os klogere på historien, underholde og inspirere også har ressourcer og tid til at producere og fostre nye og relevante stykker, værker og musik, der afspejler den virkelighed, vi er i nu, så vi, som Michael Bojesen pointerer, kan blive klogere på os selv og den nutid og fremtid, vi er en del af – og gerne vil opleve sammen med andre mennesker. Læs artiklen om, hvorfor vi har brug for kulturen, og få tips til de bedste oplevelser hen over sommeren på side 88.

Kærlighed til kunsten, maden, blomster og ordet og den svære og vidunderlige kærlighed mennesker imellem – i dette nummer af Costume kan du også komme med hjem til influencer-parret Emili Sindlev og Mads Emil Møller og høre deres historie om, hvordan deres forskellighed er blevet deres styrke, og hvorfor de holder deres privatliv for sig selv. Læs også interviewet med Sara Bro og Jytte Vikkelsøe, de to orakler i podcasten Hjerteflimmer for voksne, og mød på side 76 seks talentfulde kunstnere, der alle nærer en enorm kærlighed til og passion for deres fag.

God læselyst.