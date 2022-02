Nyt Costume: Mathilde Gøhler og Remee Jackman om at være familie og par – med to hjem

Vi åbner også døren på klem til forårssæsonen og guider til de største tendenser – og vi lover, at det ikke bliver kedeligt. Der er frynser i flotte farver, psykedeliske print på blomsterbørn anno 2022, blonder i mange afskygninger, sløjfer og cropped toppe glamourøst sat sammen med suit-bukser. Så gælder det bare om at vælge det, der passer lige netop og dig, og træde ud i verden og solen.

Costumes skønhedsredaktør, Marie Alkestrup, fik for ti år siden en knæoperation, der endte med en sjælden kombination og flere år som sengeliggende uden i stand til at gå. Det vidner arrene ved hendes knæ om. Inspireret af sin egen oplevelse har Marie talt med to kvinder, Viola Mukiibi og Olga Bonné, der fortæller om de ar, der vidner om deres historie og de kampe, de har kæmpet – og som de i dag ser det smukke i.

Du kan også møde Dina Hashem og Cecilie Fjeldberg Hjarsen fra Beskyt minoriteter, der fortæller om arbejdet med at få gennemført et borgerforslag – endda det første nogensinde, der har ændret den danske straffelov. Radiovært Maria Fantino fortæller om den serie, der åbnede hendes øjne for forskelligheder, og sanger Freja Kirk udfordrer titlen på vores faste format Fra kvinde til kvinde. For Freja identificerer sig hverken som en typisk kvinde eller som et andet pronomen. Hun er bare Freja, og i magasinet får du derfor Frejas bedste livsråd til dig – om alt fra at huske at fordybe dig til at tage et koldt bad hver morgen.

Har du tænkt over, om du udfører gratis omsorgsarbejde – for eksempel når du igen står for tøjvasken derhjemme eller smiler sødt til sure kunder, når du er på job? I magasinet dykker vi ned i begrebet emotional labor, der også dækker over, hvordan mange marginaliserede personer går på kompromis med deres følelser for ikke at blive mødt med stereotype forestillinger som for eksempel ‘den vrede sorte kvinde’.