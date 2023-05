12 smukke toppe der gør dig festklar på et splitsekund

Leder du efter et outfit til en festlig aften, går du aldrig galt i byen med en smuk top og et par dine yndlingsjeans. Det er en klassisk kombination, som i sig selv er super basic, men det ændrer ikke desto mindre på, at den altid er et sikkert valg – og den er super populær på de danske dansegulve lige nu. Der er dog én ting, som er ret afgørende for, at du ender med et festligt aftenlook fremfor et casual hverdagslook, og det er valget af toppen – den skal være festlig.

En festlig top er generelt et super godt item at have i gaderoben, da den kan forvandle de fleste jeans (og andre underdele) til et fest-approved look på et splitsekund. Nogle af de store tendenser lige nu er store pailletter, transparent materialer, romantiske flæser og cut-outs. Se med herunder hvor vi har samlet 12 smukke og festlige toppe på forskellige budgetter.