12 tasker som er perfekte til festival

Den skal gerne være rummelig, så du kan have alt lige fra telefon og pung til håndsprit og et par skønhedsprodukter med dig. Den skal også gerne være praktisk og se smart ud på sammen tid. Og så er det super vigtigt, at den kan hænge på din krop, så du har hænderne frie. Vi har fundet 12 tasker, der lever op til alle disse krav.