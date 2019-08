3. Prøv brillerne inden du beslutter dig

Det kan være en stor beslutning at vælge briller og solbriller. Det har ikke bare betydning for dit udseende, men også for din stil og det, du gerne vil udstråle. Derfor er det vigtigt, at du giver dig god tid til at udvælge og prøve forskellige brilledesign og stel.

Et godt råd er at prøve brillerne hjemme i ro og mag, hvor du kan se dem på i varierende belysning samt prøve dem til forskellige outfits, så du sikrer, at de passer til din stil.

Med det nye, danske eyewear-brand OTTO Copenhagen kan du for eksempel få en prøvepakke tilsendt med fire forskellige stel, så du kan prøve dem derhjemme foran spejlet. På denne måde, kan du mærke kvaliteten mellem hænderne, se dem sammen med forskellige outfits, og herefter bestille dem, du bedst kan lide.