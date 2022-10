3 unikke brands du kun kan shoppe via Instagram

Gabigamel_

Et legende og farverigt univers med en bæredygtigt tilgang. Gabigamel skaber tøj ud af overskudsmaterialer, der alle bliver syet i Gabi Gaméls studio i København. Visionen er at skabe tøj, der passer til alle og kan bæres af alle. Følg med på Instagram, hvis du vil have fat i en af deres unikke styles, da der kun er et begrænset udvalg af hver item, der blandt andet byder på todelte sæt, boleroer og kjoler. Alle prisvenlige og smukke og tilmed bæredygtige. Der er helt sikkert noget fra Gabigamel, som du vil elske at have i din garderobe. Et virkelig spændende univers, vi synes du skal tjekke ud.