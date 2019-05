Hvidt tøj til bryllupper er et alment kendt no-go – ved mindre du er bruden.

Mange forsøger sig i stedet for med cremefarvede eller nude nuancer, hvilket er et mere omdiskuteret farvevalg – for bør man iklæde sig en farve, som lægger sig så tæt op af den hvide, at det kan være svært at se forskel?

Vær på den sikre side, og spørg bruden om hendes mening inden brylluppet, så du ikke risikerer at blive udeladt fra fællesbilledet.