5 voksne modeprofiler vi finder inspirerende

Grece Ghanem

Grece Ghanem må være definitionen af en vaskeægte influent. Faktisk er vi så inspireret af det 58-årige modeikon, Greece Ghanem, at hun optrådte på forsiden af Costumes forårsmagasin. I interviewet lød det således fra Grece:

"Da jeg var yngre, havde jeg en bestemt opfattelse af, hvordan min krop skulle se ud, men efterhånden som jeg er blevet ældre, er jeg blevet mere accepterende over for min krop og kan se skønhed i at være ældre og anderledes."