6 tips: Sådan gør du et godt fund på vintagejagten

3. Stock up på basics

Ligeså vel som second hand-butikker kan gemme på unikke fund og designervarer, er mange af stederne også perfekte, når du skal stocke up i din basisgarderobe.

I en butik som PRAG i København finder du uundværlige favoritter som jeans, habitbukser, t-shirts og skjorter i rækkevis. Ofte er der gode penge at spare i forhold til, hvis du skulle købe det samme fra nyt, ligesom kvaliteten også kan være bedre end i diverse highstreet-butikker.

4. Shop langsigtet

I den anden ende af second hand-skalaen er der investment pieces – som for eksempel de eksklusive vintage designertasker, mange af os drømmer om at eje en eller flere af.

Her er der som regel (en hel del!) flere penge på spil, og derfor er det en ekstra god idé at sikre dig, at du laver et køb, du både er glad for nu og i fremtiden.

Gå efter klassiske tasker, der holder mange sæsoner, og tjek eventuelt online, hvad andre skriver om funktionaliteter og slitage på lige præcis den model, du overvejer at købe. Kig også altid efter serienummer, så du er sikker på, at tasken er ægte. Shopper du online, så hold dig til hjemmesider, du kender, og hvor de kan garantere ægtheden.

Psst … Se også med i videoen, hvor Christine og Christian fra redaktionen kører til butikkerne Tootsie og PRAG for at finde vintagedetaljer til et fotoshoot.