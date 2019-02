7 ting, danske kvinder bruger i stedet for jeans

De seneste år har internationale medier hypet dansk mode som aldrig før – både på catwalken og på gaden.

For dansk mode er i en ny, farverig og bemærkelsesværdig fase takket være mærker som Ganni og Saks Potts samt influencere som Pernille Teisbæk og Jeanette Madsen.

Da den danske kvindes stil er i høj kurs, støder vi indimellem på artikler fra udenlandske medier, der guider til at gøre os kunsten efter – og det synes vi altid er ret sjovt at læse.

Senest faldt vi over en artikel på britiske Who What Wear, som påstår, at danske kvinder undgår jeans og i stedet går efter syv farverige alternativer.

Herunder har vi samlet mediets bud på den danske stil – og selvom vi altid vil være begejstrede for jeans, må vi indrømme, at de ikke har skudt helt ved siden af.