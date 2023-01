Siden Sex and the City blev udgivet i 1998, har serien fanget både seernes og modeindustriens øjne. Her så vi Carrie Bradshaws kærlighed til fabelagtige håndtasker, sko, tøj, hatte udspille sig, samt hendes evne til at få ethvert outfit til at fungere ubesværet. Carrie Bradshaw er ofte blevet spottet med en lille elegant skuldertaske – og den har (ligesom så meget andet Carrie Bradshaw har haft på) dannet grundlaget for en trend, der aldrig rigtig helt er forsvundet igen.

Man kan næsten ikke sige Sex and the City og Carrie Bradshaw uden også at nævne Fendi Baguette – den ikoniske pallietbesatte skuldertaske, som blev så populær efter Carrie gentagende gange bar den i Sex and the City. Qua seriens evne til gang på gang at øge populariteten omkring de mest ikoniske designertasker, kunne serien lige så godt skifte navn til 'Bags and the City'. Udover Fendi Baguette har Sex and The City på egen hånd også været ansvarlig for populariseringen af andre håndtasker, som vi kender og stadig elsker i dag – heriblandt Hermès Birkin og Dior Saddle.

Mini skuldertasken er den perfekte taske til at svinge under armen, og den fungerer ideelt til en tur i byen – eller til hverdagsbrug hvis du er typen, som kan nøjes med at have nøgler, telefon og pung med dig på farten. Vi har samlet vores favoritter, der giver os den vildeste Sex and the City vibe.