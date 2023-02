8 buttede bomberjakker

Det er endelig ved at være den tid på året, hvor vi så småt kan begynde at skifte vinterjakken ud med en overgangsjakke, og her er bomberjakken et populært valg. Skønheden ved bomberjakken ligger især i det faktum, at den er alsidig og tidsløs – og netop derfor er det en jakke, der er værd at smide penge efter.

Til dette forår regner vi dog med at se en lidt anderledes version af bomberjakken i gadebilledet – en bomberjakke med et lille twist. Den nye version af bomberjakken blev først præsenteret af det spanske modehus Loewe. Det særlige ved jakken er, at den ribstrikkede bund du kender fra den klassiske bomberjakke er blevet fjernet, hvilket resultere i en bomberjakke med en buttet silhuet og cropped pasform – ret perfekt, hvis du spørger os.

Og det er ikke kun her på redaktionen, at vi har forelsket os i den buttede bomberjakke – modeller og influencers såsom Kendell Jenner, Hailey Bieber og Pernille Teisbæk har også kastet deres kærlighed efter jakken. Hvis din nye overgangsjakke også skal være en bomberjakke, har vi samlet 8 fund til dig i bunden af artiklen – her finder du en blanding af buttede og cropped jakker.