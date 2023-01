8 sweatshirts du gerne vil have i din hverdagsgarderobe

Alle elsker sweatshirt – det er i hvert fald et item, som kan findes i gadebilledet hele året rundt – med god grund.

Sweatshirten er det perfekte item til din hverdagsgarderobe – den er nem at style, komfortabel at have på og så findes den i et utal af versioner, der gør det muligt for sig at finde en, som matcher din personlige stil.

Her får du otte sweatshirts med forskellige udtryk – nogle af dem har vi fundet i herreafdelingen, da de typisk har et perfekt fit, hvis du foretrækker et oversized look.