8 tips til at shoppe det bedste inden for vintage

1. Start med at spørge dig selv, om du virkelig har brug for det

Dette er regel nummer uno. Også når det kommer til vintage-shopping, forbliver et køb en forbrugshandling – så vi kan kun råde dig til at tænke dig om, før du svinger kortet. At stille spørgsmål som "Har jeg virkelig brug for det?" eller "Hvad kunne jeg style det med?" kan virke indlysende, men det er nogle gange disse små refleksioner, der tillader os at distancere os fra et fejlkøb.

2. Målret din søgning

Uanset om du har øjnene rettet mod din yndlingsdesigner, den seneste trend eller en bestemt model, som du har elsket i måneder (hvis ikke år), er det stadig vigtigt, at du målretter dine søgninger for at spare tid og energi. Beslut dig inden din shoppetur for, hvilken kategori du leder efter vintage fra. Er det en ny jakke, så prøv at fokusere din søgning efter netop det – og køb ikke før du føler ægte nyforelskelse i dit vintagefund.

3. Lav en adressebog

Intet slår de gode adresser, som vi har testet (og godkendt), eller som vores community varmt har anbefalet til os – alt lige fra genbrugsbutikker, e-butikker og meget mere. Skriv deres navne ned i en notesbog eller i en note på din telefon, og vi kan forsikre dig om, at du vil blive glad for at have dem ved hånden under en shoppingtur, mellemlanding i en ukendt by eller bare til at rådgive en ven.

4. Tjek tilstanden på dit vintagefund

Vintagefund er potentielt set brugte fund, og de kan derfor være opslidte. Inspicer derfor altid dit vintagefund godt og grundigt og rådgiv dig derefter. Tag et ekstra godt kig på de elementer, der let kan blive beskadiget – sømme, kraver, knaphuller, armhuler og skosåler. Hvis købet er online, så spørg efter billeder!

5. Se på care labels i tøjet

Ikke alene afslører care labels, hvilke materialer tøjet er lavet af, samt hvilken vedligeholdelse det kræver, men det er sommetider også muligt ud fra care label at få en ide om, hvor mange år det pågældende item har på bagen – visse brands oplyser eksempelvis hvilken kollektion det pågældende item stammer fra. Derudover er det også et godt tip at styre udenom items, der er fremstillet af 100% syntetiske materialer såsom viskose og polyetser. Disse materialer har nemlig en evne til at optage meget fugt i form af eksempelvis kropsvæsker, og det er derfor ekstra svært at fjerne gamle dufte fra disse items.

7. Få hjælp fra eksperter på Instagram

Instagram er som bekendt en ægte guldmine, når det kommer til inspiration, og det er især også på denne platform, at der fødes nye ideer og koncepter, som kan hjælpe os med at undersøge markedet for vintage-shopping med nye øjne. Johanne Kohlmetz, Seconhandhuns, Filippzorz og Claudiabhimra er en lille håndfuld af profiler på Instagram, hvor du kan hente masser af inspiration til at shoppe brugt mode og få ideer til, hvordan du kan forvandle gammelt guld til helt nye ting.

8. Vær tålmodig

Os der allerede elsker vintage-shopping ved, at tålmodighed kan spille en stor rolle i jagten på det perfekte vintagefund. Når du shopper vintage, skal du huske, at du shopper unikafund, og du kan derfor på forhånd aldrig præcis vide, hvad du kan finde netop den dag. Der er én af hver slags, der er én størrelse – og det er ikke sikkert, at det er din. Her får du to hurtige fif, som du med fordel kan skrive dig bag øret – eller bare ind i din mobiltelefon: