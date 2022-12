Blomsten alle vil ha'

Blomsterrosetter har længe været en klassiker (tænkt bare på Chanels "Camelia") – men denne sæson er de alle vegne... og i alle prisklasser. De københavnske it-piger har kastet deres kærlighed på de håndlavede rosetter fra Damernes Magasin i Jægersborggade 29 på Nørrebro. Her fyldes løbende op med nye flotte farver og materialer – og de delikate roser forsvinder ud af butikken ligeså hurtigt, som de kommer derind. Heldigvis kan de også købes online, hvis du ikke lige kommer forbi den fysiske butik i Jægersborggade.

Rosetten leveres med en meters lædersnor, så du kan binde den om halsen eller anklen – men uden snor fungerer den perfekt som broche, og vi er særligt begejstrede for Sophia Roes nonchalant måde at style den chikke roset på. Sophia Roe tror tilsyneladende rigtig meget på den sofistikerede detalje! Hendes eget brand, The Garment, havde nemlig rosetter på rigtig mange looks, da hun viste sin Spring Summer 2023-kollektion frem ved Copenhagen Fashion Week i august.