Børsens moderedaktør: “Jeg tror ikke på total afholdenhed fra noget som helst – heller ikke mode”

”Jeg har det ligesom mange andre: Jeg bliver mere og mere bekymret for klimaet, og derfor giver det mindre og mindre mening at shoppe meget. Desuden har jeg en så fremskreden alder, at jeg har bygget en garderobe op med det, jeg skal bruge og helt sikkert mere til.

Men jeg tror ikke på total afholdenhed inden for noget som helst, heller ikke mode, og da jeg for nyligt så de to influencere, Sidsel Alling og Frederikke Toftsø, vise deres fem bedste køb fra 2022, inspirerede det mig til at lægge en strategi for 2023: Jeg vil gerne i slutningen af det her år kunne se tilbage på udelukkende ”bedste køb”. Og undgå alt det andet.

Så jeg har blikket stift rettet mod to ting i første halvår af 2023. Ting, som jeg egentlig længe gerne har villet have, men ikke syntes, at jeg havde råd til. Men sandheden er jo nok, at køber jeg ikke alt muligt andet billigere, har jeg det nok. Det er et par Chanel-ballerinaer og et par Hermès Oran-sandaler. Begge dele er meget klassiske, men også meget dyre, og jeg køber egentlig ikke længere mange dyre designerting.

Men jeg har efterhånden lært, at jeg primært går i variationer over det samme: et par jeans, en strik og en blazer om vinteren afløst af en silkenederdel og T-shirt om sommeren. Når man går så enkelt klædt, kan netop et par sko eller en taske gøre en forskel. De to par sko vil desuden være nogen, jeg kan bruge nærmest hver dag i foråret og sommeren. Så ja, hvor mange gange det end er sagt, gælder det om at købe lidt, men godt. Og de her to ting vil jeg forhåbentlig ikke engang kun se som de bedste køb i slutningen af 2023, men også stadig bruge rigtig meget i 2024.”