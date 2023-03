Caroline Bille Brahe: “Mine modelår har været min uddannelse”

Caroline Bille Brahe blev som blot 14-årig spottet, hvorefter hendes modelkarriere straks tog fart. Caroline gik for modehuse som Chanel, Valentino og Saint Laurent og hun endte endda på forsiden af Vogue – en milepæl tusindevis af modeller stræber efter at nå i løbet af deres modelkarriere. Caroline har siden lagt stillingen som fuldtidsmodel på hylden, men det betyder dog ikke, at hendes færden i modebranchen er forbi. I 2022 stiftede hun sit eget brand, Caro Editions, som er et manifest af Carolines personlighed.

“Jeg vil beskrive Caro Editions universet som et sjovt univers uden at være fjollet. Vi går meget op i at alt, hvad vi laver er forbundet med en unik følelse. Når man køber noget fra Caro Editions, føler man næsten, at man kunne have fundet et stykke vintage-guld. For mig er det enormt vigtigt, at tøjet har den rigtige pasform, og at man bruger smukke materialer, så det hele ender med at se dyrt ud.”