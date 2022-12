Dagens look: "Jeg elsker 'mande'-afdelinger"

"Jeg finder meget inspiration i mande-afdelinger, så behøver jeg heller ikke at begrænse mine muligheder i forhold til kun at kigge i 'kvinde-afdelingen... Gamle (må man sige det haha?) mennesker på gaden er også en stor inspiration, fordi det altid ser ud til, at de har gjort noget ekstra ud af deres look – og at de ser noget, vi andre ikke ser."

Amalie er modepraktikant på Costume, og hendes outfit i dag består af:

Ugens outfit of the day ("OOTD") er vores digitale content creator, Amalie.

Amalies outfit består i dag af en hat i fake fur fra en genbrugsbutik i Rom, en sweater fra Palmes Society, boxy jeans fra Uniqlo, sko fra Rom og øreringe fra Jane Kønig.

Her er der inspiration til køb i samme stil som Amalies outfit.

Bøllehat i fake fur fundet i Humana genbrug i Rom. 35 kr.

Crewneck sweatshirt fra Palmes Society 1.035 kr.

T-shirt fra Palmes Society 500 kr.

Halstørklæde fra Singapore, arvet fra min mormor

Jeans fra Uniqlo

Støvler fra Humana genbrug i Rom

Amelies bedste stylingtip:

"Noget af det jeg altid opdager først på andre, er flotte skinnende smykker. Det kan være med til at give et outfit helt nyt liv eller til at få en kedelig hættetrøje til at se stilet ud."