De fantastiske sko, der har været på mode i 60 år

Selvom Chanels to-farvede pumps blev designet for over 60 år siden, er de stadig et af verdens mest eftertragtede par sko.

Hver sæson lancerer Chanel en ny udgave af det klassiske design, der til vores store frustration altid bliver udsolgt på et splitsekund. Men hvordan har de pæne pumps formået at opretholde deres popularitet i seks årtier?

De to-farvede sko blev designet i 1957 af Coco Chanel, hvor de oprindeligt var lavet som en slingback-model, og havde til formål at efterligne herresko. Desuden blev designet betragtet som universelt flatterende takket være den kontrastfarvede tå, der får foden til at syne mindre og benene længere.

Fra dengang til nu

De elegante pumps blev hurtigt eftertragtede, og siden designet så dagens lys har man kunne spotte lignende Chanel-sko ved hver eneste modeuge og på utallige streetstylebilleder – og utroligt nok varierer nutidens pumps ikke meget fra skoenes originale design, foruden et større udvalg af farver (takket være Karl Lagerfeld) og hælens tykkelse.

Scroll ned, og se det tidløse fodtøjs rejse gennem tiden og frem til i dag.