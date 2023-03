Denne populære webshop har åbnet fysisk butik

Nu behøver du ikke nøjes med kun at se billeder af taskerne hos The Vintage Bar, før du laver dit køb, men du kan også tjekke taskerne ud i virkeligheden – de har nemlig åbnet en fysisk butik i hjertet af København.

The Vintage Bar har eksisteret længe via deres webshop, hvor du kan finde et stort udvalg af især vintage-tasker fra en lang række af de helt store modehuse – her er der tale om modehuse såsom Louis Vuitton, Chanel, Prada, Fendi, Gucci...and the list goes on – og nu kan du også udforske udvalget i deres første fysiske butik.

Den fysiske butik er åbnet i Illums taskeafdeling, som du finder i stueetagen, og det er ikke første gang vi ser stormagasiner som Illum byde genbrugstendensen indenfor. Tilbage i 2021 kunne Magasin Du Nord åbne op for en hel afdeling dedikeret til vintage i samarbejde med et andet stor vintage-brand: Time´s Up Vintage – og Illum har nu gjort dem kunsten efter. Et klogt valg set i lyset af den tiltagende vintage-tendens, som præger modeverdenen.

Da vi var forbi The Vintage Bar i Illum var der placeret et udvalg af ægte klassikere på podierne i form af blandt andet Noé fra Louis Vuitton, Flap Bag fra Chanel og Tote Bag fra Goyard.