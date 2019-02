“Ring mig, ding mig, det gør ingenting nej, sms'er er også helt okay” – og det samme er Kim Possibles outfit.

Den praktiske workwear-stil har for alvor gjort sit indtog i modebilledet, og det ser ud til, at trenden heldigvis er kommet for at blive. Lad dig inspirere af heltindens grønne cargobukser og højhalsede, sorte bluse, som giver et råt look.