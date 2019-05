Derfor skal du klæde dig som i Gossip Girl

Det er snart 12 år siden, at Gossip Girl rullede over skærmen for allerførste gang. Og dermed et helt årti siden vi stiftede bekendtskab med New Yorks unge og smukke elite.

Den populære serie bød på hæsblæsende drama, dragende romancer, venskaber og ikke mindst fantastisk mode.

Denne sæson har du god grund til at genbesøge Gossip Girl, da flere tendenser fra serien er vendt tilbage i takt med modebilledets fascination af 00'erne.

Her har vi samlet en række Gossip Girl-tendenser, som du bør kopiere denne sommer.