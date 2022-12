Det festlige tilbehør + øreringene der gør en forskel til 280 kr.

Ideen om, at en enkelt dimsedut kan gøre forskellen for dit fulde outfit, kan virke skør... men tro os – det kan snildt lade sig gøre. Moderedaktionen har udvalgt 12 game changers, der kan løfte præcis den opgave. Og det er klart: Er du, som Sex and the City's Carrie Bradshaw, allerede i stand til at udvælge og derefter løbe igennem en snestorm nytårsnat iført 12-centimeters stilletter, så kan denne guide forekomme overflødig. For alle os andre kan det være rart at blive peget i retning af hvilke accessories, der kan virke som samtale-startere til de fleste fester.