Disse bukser har hittet hele året, og nu kan du købe favoritten til udsalgspris

Cargo bukser har generelt udgjort en dominerende trend i gadebilledet det forgangne år, og hvis du ikke allerede ejer et par, så er det ikke for sent, at du anskaffer dig et eksemplar – vi kan nemlig løfte sløret for, at cargo bukserne fortætter med at være en trend ind i 2023.

De famøse cargo bukser er blevet spottet i forskellige afskygninger på catwalken hos flere store modehuse under fremvisningerne af deres SS23 kollektioner – modehuse såsom Balmain, Dior, Coperni, Diesel og Fendi.

Her får du 8 bud på cargo bukser, som du kan købe lige nu – vores favorit er W Pierce buksen fra Carhartt WIP, som du kan købe på tilbud lige nu.