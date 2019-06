Du har nok renset dine solbriller helt forkert

Solbrillesæsonen er skudt i gang og det er tid til at tørre støvet af dine favoritpar.

Men inden du fjerner resterne af solcreme fra sidste sommer – måske ved at puste på glasset og gnide brillerne i trøjen – skal du læse med her. Der findes nemlig rigtige og forkerte måder at rense solbriller på, og hvis du pudser brillerne i dit tøj, vil det medføre ridser.

Her giver vi dig et overblik over, hvordan du bedste renser dine solbriller og hvad du skal undgå.